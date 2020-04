In arrivo l'Hearthstone Inn-Vitational dedicato alle Terre Esterne

L'Hearthstone Inn-vitational è ormai un appuntamento fisso per il card game Blizzard. L'evento mette due squadre da dieci giocatori una contro l'altra e questa volta oggetto del torneo sarà l'ultima espansione uscita: Ceneri delle Terre Esterne.

Come negli eventi precedenti, questo Inn-vitational riunirà 20 famosi giocatori di Hearthstone e li dividerà in due squadre da 10: i “Salty Satyrs” e i “Feisty Fiends”.

Blizzard ha introdotto un nuovo formato, quest'anno, chiamato “Demon Hunter Duel-fest”. Entrambe le squadre si affronteranno in quattro turni Bo3. Ogni giocatore avrà a disposizione una classe e continuerà a giocare quella selezionata ma, nei round due e quattro, tutti i giocatori giocheranno solo come cacciatori di demoni. Ogni partita varrà due punti. I vincitori guadagneranno punti per la loro squadra. Alla fine di tutti e quattro i round, vince la squadra con il maggior numero di punti.

Il prize pool previsto è di 100.000 Dollari; 6.500 Dollari andrà a ogni giocatore della squadra vincente, altri 3.500 a tutti i giocatori e 1.000 Dollari extra per i tre giocatori con il punteggio più alto. I giocatori trasmetteranno in streaming l'evento sui loro canali Twitch e il canale ufficiale di Hearthstone potrà contare sulla copertura completa.

L'Inn-vitational, inoltre, avrà Twitch Drops abilitati. Ve vi collegherete per un totale di due ore la ricompensa sarà un pacchetto dell'ultima espansione. Chi accumulerà un totale di quattro ore guadagnerà un secondo pacchetto.

Le ore non devono per forza essere consecutive, ma l'account Battle.net degli spettatori deve essere collegato all'account Twitch. L'evento inizierà il 21 aprile alle 18:00 (ora italiana).