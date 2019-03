The Division 2: in arrivo una modalità Survival ambientata a New York?

Nonostante l'offerta ludica di Tom Clancy's The Division 2 sia una delle più ricche dell'attuale panorama dei videogiochi a sviluppo continuo, c'è una modalità del primo capitolo che ricorre nelle richieste degli acquirenti del nuovo atto della serie sparatutto di Ubisoft Massive ed è quella Survival.

Tale modalità, introdotta da Ubi nel ricco post-lancio di The Division con l'espansione Lotta per la Vita, consentiva agli utenti di partecipare ad attività ad alto rischio con missioni PvE e sfide PvP basate sul sistema dei Rinnegati che tante gioie (e altrettanti dolori) ha regalato agli Agenti della Divisione di New York.

Come evidenzia l'utente di Twitter conosciuto come Fryingpandroid, in uno dei cartelloni che tappezzano le strade di Washington D.C. e i luoghi pubblici della mappa di The Division 2 è possibile ammirare la planimetria stilizzata dell'isola di Manhattan con la scritta "NYC After Dark, A Return to the Big Apple... January".

Il mese indicato dal cartellone coincide curiosamente con la fine del supporto gratuito post lancio e l'inizio del secondo anno di contenuti aggiuntivi (presumibilmente a pagamento) e di aggiornamenti gratuiti per The Division 2: il ritorno a New York, quindi, potrebbe avvenire con una nuova espansione che accompagnerà il ritorno della modalità Survival?

Nell'attesa di scoprire cosa bolle in pentola e quanto possano essere veritiere queste indiscrezioni, vi riproponiamo un video diario di The Division 2 che svela la presenza, nel comparto audio del titolo di Massive Entertainment e Ubisoft, di suoni registrati a Chernobyl!