L'arrivo di Nicki Minaj su Call of Duty Warzone 2 ha una data ufficiale

L'arrivo di Nicki Minaj su Call of Duty Warzone 2.0 era già stato annunciato, ma non era stata comunicata una data ufficiale per il debutto della star del pop sul noto sparatutto. Ora abbiamo anche questo importante dettaglio.

Come riportato nel tweet del canale ufficiale, Nicki Minaj calcherà il palco di Call of Duty a partire dal 24 Agosto 2023. Per chi non conosce la star americana nata a Trinidad, conosciuta anche ufficiosamente come la "Regina del Rap", si tratta di una delle performer più famose al mondo.

Per quanto riguarda i fan, molti sono entusiasti di accogliere la star fra i ranghi di Call of Duty, mentre altri non sono rimasti del tutto colpiti dalla collaborazione. Nel frattempo, pare siano in cottura altre collaborazioni, come l'imminente arrivo di una skin di Lara Croft su Call of Duty.

Poiché le skin operatore di Call of Duty: Modern Warfare 2 in genere si trasferiscono a Call of Duty: Modern Warfare 3, è probabile che anche la skin di Nicki Minaj si renderà disponibile in Call of Duty: Modern Warfare 3. Tuttavia, ciò non è stato ancora ufficialmente confermato.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone sono disponibili tramite PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X.