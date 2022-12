In arrivo una Nintendo Switch OLED a tema Zelda Tears of the Kingdom? Spuntano leak

Le aspettative nei confronti del nuovo The Legend of Zelda crescono sempre di più giorno dopo giorno: Zelda Tears of the Kingdom è stato eletto il gioco più atteso del 2023 nel corso dei The Game Awards, e promette di rivelarsi una delle produzioni più importanti mai comparse su Nintendo Switch.

Parlando a proposito della console ibrida, sembra che Nintendo voglia commercializzare una nuova versione di Nintendo Switch OLED interamente a tema Zelda Tears of the Kingdom, almeno stando ad un'immagine visibile sul forum di ResetERA. La foto leak sarebbe in verità partita dal forum cinese Tieba, sul quale già in passato sono state pubblicate con largo anticipo immagini di altre Nintendo Switch in edizione speciale poi rivelatesi reali.

L'immagine mostra la confezione della Switch OLED dedicata al nuovo Zelda, lasciando inoltre intravedere i design applicati al dock ed ai Joy-Con. Chiaramente si tratta di un leak attualmente privo di qualunque conferma e dunque da prendere con cautela, tuttavia data l'importanza del gioco in arrivo il prossimo 12 maggio è molto probabile che la Grande N voglia celebrare l'esordio del suo prossimo kolossal con iniziative simili, come già fatto in passato con altri giochi di punta.

In attesa dunque di informazioni sui piani di Nintendo, sembra inoltre che Zelda Tears of the Kingdom avrà funzionalità online, almeno stando a quanto comparso nell'opuscolo di uno store olandese.