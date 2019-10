In arrivo una 'notizia inattesa' su un gioco PlayStation first party, rivela un insider

A voler dar retta alle indiscrezioni condivise dall'analista e insider Daniel Ahmad sui suoi profili social, sembrerebbe che Sony sia ormai in procinto di annunciare una "notizia inattesa" su un titolo PlayStation first party non meglio specificato.

"Mi sa proprio che tra non molto riceveremo una notizia non così attesa da Sony su un gioco first party", è stato lo stringato messaggio lanciato dal famoso insider conosciuto nella scena come ZhugeEx.

La rivelazione di Daniel Ahmad ha così spinto il giornalista di Kotaku Jason Schreier ad approfondire la questione per offrirci dei nuovi indizi sull'inattesa notizia che dovrebbe darci entro breve Sony. Schreier spiega infatti che "attualmente sono in congedo di paternità, quindi non sono davvero in grado di riferire su questo (e ad ogni modo, lo farei qui sui social e non su Kotaku), ma se quello che è sentito è vero, è davvero una cosa un po' sorprendente ma che alla fine si rivelerà un grande affare".

L'editor di Kotaku divenuto celebre per le sue rivelazioni sui problemi di sviluppo di Anthem e per tante altre inchieste a tema videoludico aggiunge inoltre che "le persone rimarranno deluse per alcuni minuti dalla notizia, ma poi la supereranno. Molte persone qui avranno già intuito di cosa stiamo parlando. Sarei più specifico se avessi maggiori dettagli da fornirvi, vedrò cosa posso fare per ottenerli".

Quale annuncio inatteso da parte di Sony potrebbe attenderci, allora? In mancanza di ulteriori chiarimenti, in rete le supposizioni più gettonate riguardano il posticipo di The Last of Us 2, la trasformazione di Ghost of Tsushima in titolo pienamente next-gen da fruire solo su PS5 o l'annuncio di Demon's Souls Remastered. C'è anche chi ritiene che dietro alle perplessità degli insider si nasconda, seppure indirettamente visto il riferimento di ZhugeEx al "first party di Sony", l'annuncio di un aumento di prezzo di PlayStation Plus o il lancio di una versione "premium" del servizio che comprenda anche PS Now e altri bonus. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.