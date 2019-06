In arrivo un nuovo bundle Nintendo Switch con 35 euro di credito eShop in regalo

Nintendo ha lanciato un nuovo bundle Switch che include la console e un codice per aggiungere 35 euro di credito al proprio account Nintendo eShop, da poter spendere liberamente l'acquisto di contenuti.

"Per un tempo limitato, è disponibile per l'acquisto uno speciale bundle Nintendo Switch che include un codice download che dà diritto a 35 € di credito per il Nintendo eShop! Per approfittare di questa offerta, fino a esaurimento scorte, cerca le confezioni di Nintendo Switch (Blue neon / rosso neon o Grigio) con lo speciale adesivo presso i rivenditori selezionati."

Come riscattare il credito Nintendo eShop

Seleziona Nintendo eShop nel menu HOME per avviare il Nintendo eShop

Seleziona l'account che desideri utilizzare

Seleziona Registra un codice nella parte sinistra dello schermo

Inserisci il codice di 16 caratteri, poi conferma

Seleziona OK, poi Aggiungi fondi. Il credito verrà aggiunto automaticamente ai tuoi fondi.

Il credito può essere speso per l'acquisto di giochi completi, contenuti aggiuntivi o per un anno di abbonamento a Nintendo Switch Online. Potete acquistare il bundle Nintendo Switch con 35 euro di credito eShop a 329.99 euro su Amazon.it, con spedizione prevista per il 28 giugno.