In arrivo un nuovo pacchetto di Fortnite esclusivo per gli abbonati PlayStation Plus

Sta per arrivare un nuovo Celebration Pack di Fortnite per gli abbonati PlayStation Plus. Il pacchetto gratis di dicembre non sembra ancora avere un nome preciso ma sicuramente ha un colore dominante: il blu.

Secondo i dataminer, questo pacchetto includerà la skin Trilogy e il dorso decoravito Reliant Blue, in calce alla notizia trovate le prime immagini. Quando uscirà il DLC Pack di Fortnite per gli abbonati PS Plus? Con ogni probabilità il download sarà possibile già nelle prossime ore, al più tardi entro la fine di questa settimana.

Epic Games ha pubblicato nelle scorse ore anche l'aggiornamento 11.30 di Fortnite il quale include tante novità per Fortnite Battle Royale e Salva il Mondo, tra cui l'evento di Natale 2019 Frostnite e la modalità Schermo Condiviso. Sabato 14 dicembre si terrà inoltre lo speciale evento dedicato a Star Wars: a partire dalle 20:00 (ora italiana) verrà mostrata in Fortnite una scena in anteprima di Star Wars L'Ascesa di Skywalker, il nuovo film della serie in arrivo al cinema la prossima settimana.

Nelle prossime settimane dovrebbe fare la sua comparsa anche il nuovo Annual Pass 2020 di Fortnite scoperto nel codice sorgente dell'aggiornamento 11.30 ma non ancora ufficializzato... che sia questo il grande annuncio a tema Fortnite previsto per i Game Awards 2019 di questa notte?