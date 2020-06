In arrivo il PAX Online, il nuovo evento digitale per tutti i videogiocatori

Era prevedibile: così com'è accaduto all'E3, al Gamescom e al BlizzCon, anche il PAX West e il PAX Australia sono stati cancellati a causa del coronavirus.

Si tratta di una fiera interamente dedicata al mondo del gaming e di tutte le sue sfaccettature, in cui i protagonisti - per la maggior parte - sono i piccoli sviluppatori indipendenti. Il PAX West era stato programmato per settembre a Seattle, mentre quello in Australia avrebbe visto la luce a ottobre, a Melbourne. C'è una buona notizia: gli organizzatori terranno un evento interamente online dal 12 al 20 settembre. Chiamato semplicemente PAX Online, sarà completamente gratuito e per tutti.

"PAX Online è il risultato della collaborazione dei responsabili del PAX West, PAX Australia e dai nostri nuovi amici di EGX [previsto attualmente per il 17-20 settembre a Londra]", chiariscono gli organizzatori sul sito web dell'evento. L'obiettivo? "Fornire un flusso costante di contenuti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, discussioni e gameplay".

Tutti i panel della fiera come eSport, demo, gameplay, tornei e nuovi annunci potranno essere seguiti comodamente da casa. Non sappiamo ancora quali titoli saranno mostrati e quali software house parteciperanno all'evento. Non vi resta che continuare a seguirci per scoprire le possibili novità presenti.