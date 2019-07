In arrivo i Pet e le microtransizioni su Sea of Thieves

Dopo averli rimandato più volte gli aggiornamenti, sembra che Rare sia pronta per lanciare due nuove importanti feature per Sea of Thieves come i Pet e le microntransizioni. Si tratta di "Un modo per generare guadagni aggiuntivi, mentre continuiamo a garantire un servizio", come dichiarato dall'executive producer Joe Neate.

La software house ci ha tenuto a rincuorare i fan che temevano che le microtransizioni sbilanciassero troppo il gioco, confermando che invece saranno totalmente opzionali e non offriranno vantaggi in battaglia, ma semplici modifiche cosmetiche. Gli acquirenti inoltre sapranno sempre cosa stanno per comprare, e dunque non ci saranno sistemi come loot box e simili.

Oltre ai Pet e ai nuovi look del proprio personaggio, sono inoltre in arrivo delle emote e degli oggetti per modificare l'estetica delle proprie navi, che a volte saranno anche dedicate a giochi e personaggi del mondo dei videogame, un po' come successo con Banjo-Kazooie, Perfect Dark e Halo.

Al momento non ci sono informazioni sul prezzo e la data di lancio delle nuove caratteristiche del gioco, ma saranno presto testate con il programma Insider.

Per approfondire sul gioco di Rare, che è cambiato molto dal suo lancio ad oggi, potete dare un'occhiata alla nostra recensione dell'aggiornamento di Sea of Thieves avvenuto in occasione del primo anniversario del gioco.