In arrivo qualificazioni Ferrari Velas Esports Series Europea, primo show il 6 settembre

Preparatevi alla trasmissione dell'ultima gara di qualificazione della Ferrari Velas Esports Series nel 2022, l'ultima opportunità per gli aspiranti piloti di esports di guadagnarsi un posto nelle Regional Finals e, in ultima analisi, un posto nella Scuderia Ferrari Velas Esports Team.

Trasmessa il 6 settembre alle 20:45 CEST sul canale Twitch di Ferrari Esports, la Ferrari Velas Esports Series sta per entrare nel vivo, con l'inizio della fase finale delle qualificazioni in vista degli eventi regionali e finali della stagione in Italia.

La Livestream

Trasmesso dal Ferrari Esports Studio in Italia, con i presentatori Nicki Shields e Paul Jeffrey, oltre a ospiti speciali dal mondo della Ferrari Driver Academy e del team Scuderia Ferrari Formula Uno, il secondo programma di gare di qualificazione si preannuncia ricco di drammi ed emozioni per tutta la durata della trasmissione di un'ora, oltre naturalmente a 4 gare molto emozionanti in cui le star delle corse virtuali cercheranno di dare la loro impronta all'edizione 2022 di questa competizione.

Come guardare la live

Con questi ultimi quattro eventi di qualificazione prima che i migliori piloti d'Europa si uniscano per le Regional Finals, ci aspettiamo un'intensa serie di storie da scoprire nel corso della serata, mentre diamo un ultimo sguardo ai piloti che sperano di trasformare il loro hobby in una carriera professionale (virtuale) nel mondo dei motori.

Il Qualification Show 2 per l'Europa sarà trasmesso il 6 settembre a partire dalle 20:45 CEST, in diretta sul canale Twitch di Ferrari Esport, mentre ulteriori episodi della serie, con approfondimenti e sviluppi, saranno disponibili esclusivamente sul canale YouTube Ferrari, basta cercare Ferrari 101.