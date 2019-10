In arrivo un tema gratuito di Call of Duty Modern Warfare su PlayStation 4?

Come anticipato dall'insider Wario64, Infinity Ward e Activision hanno deciso di promuovere Call of Duty Modern Warfare lanciando un tema dinamico per PlayStation 4, scaricabile gratuitamente da tutti gli interessati. L'iniziativa, per il momento, coinvolge solo gli utenti del PlayStation Store americano.

Il nuovo tema riprende il logo di Modern Warfare e colloca, attraverso un'animazione di colore blu, su di uno sfondo completamente nero. I puristi delle dashboard di PS4 a tinte dark apprezzeranno sicuramente l'iniziativa di Activision, a prescindere dalla volontà o meno di seguire il Capitano Price nella sua nuova missione.

Speriamo perciò di poter assistere al più presto all'approdo di questo tema gratuito sul PS Store italiano: nel frattempo, vi ricordiamo che COD Modern Warfare sarà disponibile a partire dal 25 ottobre su PC, Xbox One e, ovviamente, PlayStation 4, dove sarà possibile cimentarsi con le sfide Spec Ops Sopravvivenza in esclusiva per un anno.

In calce alla notizia trovate il tweet di Wario64 in cui è possibile ammirare un'anteprima del tema dark di COD Modern Warfare. A proposito di COD, sapevate che in Russia sembra sia stata vietata la vendita del nuovo Call of Duty sul locale PS Store?