In arrivo un torneo dedicato a Mario in Super Smash Bros. Ultimate

Una delle ragioni del successo di Super Smash Bros. Ultimate, oltre alla validità del gioco in sè (per approfondire, qui trovate la nostra recensione di Super Smash Bros. Ultimate) è il supporto continuo da parte di Nintendo, che non manca mai di aggiornare il proprio brawler con nuovi contenuti.

Spesso infatti la Grande N stuzzica l'attenzione dei propri fan e degli utenti del gioco, pubblicando eventi relativi agli spiriti ad esempio, dando così l'opportunità ai giocatori di catturarne di nuovi e personalizzare ancora di più il proprio stile di combattimento.

È notizia di oggi l'arrivo a breve di un nuovo torneo, questa volta dedicato al mondo di Super Mario. Lo scorso torneo era invece incentrato sul tema "Eroi contro Cattivi", mentre ora sarà il Regno dei Funghi ad essere chiamato in causa, visto che la copertina dell'evento è incentrata su Mario, Luigi, Peach, Bowser, Bowser Jr. e la Pianta Piranha.

Il torneo, chiamato "Who is the Superstar" in attesa del nome ufficiale italiano, partirà questo venerdì, il 20 Settembre, e durerà per tutto il weekend, anche se le regole non sono state ancora rese note.

Che ne pensate? Siete pronti a partecipare?

Recentemente l'autore del gioco Masahiro Sakurai, ha definito Super Smash Bros. Ultimate come l'ultima eredità di Satoru Iwata.