In arrivo la versione Lite di Dragon Ball Xenoverse 2 per Nintendo Switch

Tramite le pagine dell'ultimo numero di V-Jump, Bandai Namco ha annunciato che Dragon Ball Xenoverse 2 Lite per Nintendo Switch sarà disponibile questa estate, dopo essere stato pubblicato lo scorso mese di marzo su PS4 e Xbox One.

Scaricabile gratis dal Nintendo eShop, la versione Lite di Dragon Ball Xenoverse 2 permetterà di accedere ai primi cinque episodi della storia: Raditz's Attack, The Saiyan Threat, Ruckus on Planet Namek, The Ginyu Force Strikes e The Galactic Emperor.

Inoltre sarà possibile provare le Battaglie e le Quest Online, oltre alla modalità Hero Colosseum, con tutti i contenuti sbloccati ed il supporto online. Questa versione di prova permetterà inoltre di trasferire i salvataggi nella versione completa, qualora decidiate di acquistarla in formato fisico o digitale.

Dragon Ball Xenoverse 2 ha riscosso un notevole successo con oltre cinque milioni di copie vendute, in totale il franchise Xenoverse ha superato i dieci milioni di pezzi distribuiti mentre FighterZ ha raggiunto e superato quota cinque milioni.