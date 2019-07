In arrivo i viaggi nel tempo nella Stagione 10 di Fornite?

Archiviata la Fortnite World Cup che ha visto trionfare il sedicenne Bugha in Solo e Nyhrox e Aqua in Duo, è già tempo di pensare alla Stagione 10 di Fortnite, rinominata la "Season X" del gioco, in arrivo il 1 Agosto nel celebre Battle Royale di Epic Games.

E si comincia davvero col botto, stando alla prima immagine teaser della Stagione 10 di Fortnite mostrata proprio ieri durante le fasi finali della World Cup. Nel tweet postato dall'account ufficiale del gioco infatti, si nota il Magazzino Muffito, una delle prime location della Battaglia Reale nelle stagioni iniziali.

Il Magazzino fu poi distrutto dal metorite e divenne l'attuale Sprofondo Stantio. La foto è accompagnata anche da una didascalia, una breve frase che recita: "Think back", che può essere tradotta in tanti modi in italiano, tra cui "Ripensaci", riferito a qualcosa che abbiamo già visto o vissuto.

La combinazione di frase e immagine ha fatto pensare a diversi giocatori a quella che potrebbe essere una caratteristica della Season X di Fortnite: i viaggi nel tempo. Si pensa infatti che la mappa di Fortnite, o comunque una parte di essa, verrà ripristinata e tornerà com'era in origine.

Anche perché un'altra teoria riguardava la sostituzione della mappa di gioco con una nuova, ma francamente ci sembra uno scenario poco verosimile. Che ne pensate? Vi farebbe piacere un ritorno al passato in Fortnite?