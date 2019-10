In arrivo un weekend di prova gratis per Mortal Kombat 11

Warner Bros Interactive Entertainment e NetherRealm Studios offriranno un fine settimana di prova gratuita di Mortal Kombat 11 su PlayStation 4 e Xbox One, in programma dall'11 al 14 ottobre.

Durante il fine settimana di prova gratuita di Mortal Kombat 11, i giocatori avranno accesso ai seguenti contenuti:

Tutte le modalità di gioco multigiocatore

Primi due capitoli della modalità Storia a filmati

Tutti gli iconici personaggi di base

Anteprima dei combattenti del Kombat Pack aggiunti di recente alla modalità Torri del Tempo, incluso il Terminator T-800 del film Terminator Destino Oscuro oltre che Nightwolf e Shang Tsung.

Attenzione: per partecipare alle partite multigiocatore online durante il fine settimana di prova gratuita è richiesto un abbonamento PlayStation Plus o Xbox Live Gold. Nessun abbonamento è necessario, invece, per scaricare la demo o usufruire dei contenuti per giocatore singolo.

I progressi di gioco verranno mantenuti nel gioco completo nel caso i giocatori decidessero di usufruire dello sconto del 40% per tutte le versioni di Mortal Kombat 11 (inclusa la versione standard, quella Premium e il Kombat Pack venduto separatamente) nel PlayStation Store e nel Marketplace di Xbox durante il periodo della prova gratuita.