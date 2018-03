Arrow, Once Upon a Time, Game of Thrones, le migliori notizie di ieri in Serie TV

Ad un passo dalla conclusione della stagione corrente, la famiglia del supereroesta per essere sconvolta dall'improvvisa rivelazione di un decennale segreto taciuto, mentresi preparano ad affrontare dei tremendi nemici mai comparsi prima.

Westworld e Bernard

Alle porte dell’imminente riapertura del parco di Westworld, l’attore Jeffrey Wright, interprete di Bernard, ha dichiarato ai microfoni del portale d'informazione Deadline che la sua temporanea scomparsa lo porterà ad avere dei ricorrenti problemi di salute per tutta la durata della seconda stagione. Come se non bastasse, al pari degli altri host, il personaggio dovrà domandarsi da dove provenga e quale potrebbe diventare il suo scopo nel mondo.

The Flash accoglie la metaumana Null

Durante il corso dell'episodio intitolato "Run, Iris, Run" di The Flash, i geniali Cisco Ramon (Carlos Valdes) e Harry Wells (Tom Cavanagh) hanno sperimentato le portentose capacità dello strumento tecnologico di cui il criminale Clifford DeVoe si è servito per accrescere a dismisura la propria intelligenza. Come risultato, i componenti del Team Flash hanno infine scoperto i nomi degli ultimi due metaumani del famoso autobus travolto dalla materia oscura. Questa incredibile rivelazione basterà a fermare Il Pensatore?

Arrow e le figlie di Ra's al Ghul

Se la puntata di Arrow di giovedì scorso ha riportato sul piccolo schermo il fan favorite Roy Halter, interpretato dalla star Colton Haynes, la prossima puntata del serial, che purtroppo verrà trasmessa soltanto il 29 marzo, segnerà il ritorno di Katrina Law nei panni di Nyssa al Ghul. Ma cosa potrebbe riportare a Star City la figlia dell'originale Ra's al Ghul se non l'unica erede dell'odiato Malcolm?

Black Lightning e le conseguenze dei segreti

Come anticipato da un trailer pubblicato nei giorni scorsi, il nuovo promo di Black Lightning ha rivelato che Jennifer Pierce (China Ann McClain), la minore delle figlie del supereroe di Freeland, non prenderà molto bene la scoperta che i suoi genitori le abbiano nascosto per un decennio l'importate segreto di Jefferson Pierce (Cress Williams). Risentita da questo sconvolgente segreto, la ragazza deve anche fare i conti coi poteri elettrici che sta pian piano sviluppando e che inevitalmente cambieranno per sempre la sua vita.

Game of Thrones riceverà degli spin-off ad alto budget

Che HBO non abbia mai badato a spese per quel che concerne Game of Thrones non era certo un segreto, ma sembra che la compagnia non porrà limiti di budget nemmeno ai futuri spin-off del brand. Al contrario, la produzione ha rivelato che la rete investirà importanti somme di denaro negli show che nasceranno da una costola della serie televisiva creata da creata da David Benioff e D.B. Weiss. L'ultima stagione del serial, intanto, raggiungerà i nostri schermi nel 2019.

Once Upon a Time è ormai prossimo a concludersi

Dopo ben sei stagioni e una sorta di soft-reboot narrativo, Once Upon a Time è sempre più vicino alla sua conclusione. A tal proposito, Adam Horowitz, co-creatore dello show assieme a Edward Kitsis, ha pubblicato via Twitter un' immagine della sceneggiatura finale che mostra il titolo ufficiale dell'ultimo episodio, che pare chiuderà il cerchio iniziato con la prima puntata dello show.