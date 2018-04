Arrow, The Flash, Lost in Space e La Guerra dei Mondi tra le Top news di ieri in Serie TV

Come promesso dal suo produttore esecutivo, la sesta stagione di Arrow sta letteralmente facendo a pezzi le certezze del protagonista Oliver Queen, allontanandolo da tutte le figure importanti della sua vita e soprattutto di quella del suo alter-ego, .Green Arrow. I componenti del The Flash, intanto, potrebbe perdere un importante elemento...

Black Lightning e Thunder contro Tobias Whale e Syonide

L’episodio di Black Lightning che verrà trasmesso la prossima settimana si prepara a sconvolgere gli spettatori, in quanto proporrà finalmente uno scontro a quattro fra i due principali eroi della città di Freeland e le loro nemesi. Le nuove foto promozionali diffuse da The CW rivelano che Tobias Whale (Marvin "Krondon" Jones III), il leader della banda nota come “The 100”, e la letale Syonide (Charlbi Dean) stanno infatti per tornare a Freeland, con la precisa intenzione di catturare Jefferson Pierce/Black Lightning (Cress Williams) e consegnarlo all’organizzazione ASA.

Legends of Tomorrow e le catastrofi di fine stagione

Durante una recente intervista rilasciata ai colleghi di ComicBook, Phil Klemmer, produttore esercutivo di Legends of Tomorrow, ha promesso che lo show non seguirà il ‘sentiero sicuro’ soltanto perché la critica e i fan sono sempre più soddisfatti del serial di casa The CW. La terza stagione si concluderà invece con uno stravolgimento cosmico paragonabile a quello della scorsa stagione, in cui le Leggende DC Comics "frantumarono" il tempo e crearono i numerosi anacronismi affrontati quest'anno.

Flash potrebbe perdere un importante alleato durante la lotta col Pensatore!

A meno di una settimana dal grande ritorno del velocista scarlatto più famoso dei fumetti, la star Carlos Valdes, che nel serial The Flash interpreta il geniale Cisco Ramon/Vibe, ha rivelato che un importante componente del Team Flash potrebbe presto perdere la stima e la fiducia degli altri eroi. Allo scopo di eguagliare l’incredibile intelligenza del criminale Clifford DeVoe/Il Pensatore e sbatterlo finalmente in una cella del penitenziario per metaumani di Iron Heights, Harry Wells (Tom Cavanagh) prenderà una decisione piuttosto pericolosa… in grado di compromettere la sua posizione all’interno del gruppo.

Arrow e l'ora più buia del protagonista Oliver Queen

Non c’è pace per Oliver Queen (Stephen Amell) nella sesta stagione di Arrow. Dopo aver perso buona parte del proprio team nello scorso finale di mid-season, l’eroe di Star City ha accusato un altro duro colpo quando lo storico collega John Diggle (David Ramsey), adirato per alcuni recenti episodi, ha deciso di abbandonare la squadra e accettare un impiego presso l’ARGUS. Solo quanto e forse anche più di quanto non lo fosse nei primissimi episodi del serial, Oliver rischia ora di perdere persino un’altra colonna portante di Arrow, mentre lo show si prepara a riportare sul set la droga nota come Vertigo ed un fan-favorite scomparso nella prima stagione.



Lost in Space si mostra in un nuovo trailer inedito

Legendary ha rilasciato un breve trailer che mostra i titoli di testa di Lost in Space, il nuovo serial di genere sci-fi targato Netflix, nonché riedizione in chiave moderna dell'omonimo classico del 1965. Ambientato circa 30 anni nel futuro, nell'era della colonizzazione spaciale, lo show sarà visionabile sulla nota piattaforma di streaming a partire dal prossimo 13 aprile. La famiglia Robinson sarà vittima di un tremendo incidente e dovrà lottare per sopravvivere su un pianeta sconosciuto.



BBC annuncia che le riprese de “La Guerra dei Mondi” sono già iniziate

Ambientato nell'Inghilterra del 1900, la miniserie de “La Guerra dei Mondi” racconta le vicende narrate nell'omonimo romanzo scritto da Herbert George Wells nel lontano 1897. Fanno parte del cast le star Rafe Spall, conosciuto a livello globale per aver recitato in The Big Short, ed Eleanor Tomlinson, che i fan hanno potuto apprezzare nei ruoli interpretati ne “Il cacciatore di Giganti” e “Death Comes to Pemberley”.