Arrow, The Walking Dead, Stranger Things e Vikings: le Top news di ieri in Serie TV

Mentre la rete statunitenseha annunciato le (per ora) dieci serie televisive che ci terranno compagnia durante la stagione 2018-2019, le nuove foto promozionali dipromettono un'intensa battaglia fra due persone che da qualche tempo ormai ambiscono a indossare il cappuccio di smeraldo di

The CW ha rinnovato ben dieci suoi show per la prossima stagione televisiva!

Dopo le indiscrezioni della scorsa settimana, il network The CW ha svelato la lista delle dieci serie rinnovate per un’altra stagione almeno, rimandandone a giudizio altre quattro. I fan dei supereroi DC Comics potranno dunque dormire sonni tranquilli, poiché la rete ha rinnovato sia le quattro serie dell’Arrowverse che il nuovo arrivato Black Lightning; a queste vanno poi ad aggiungersi Supernatural, che il prossimo anno arriverà alla quattordicesima stagione, Riverdale, Jane the Virgin, Crazy Ex-Girlfriend e Dynasty.

Arrow si prepara a raccontarci l'imminente battaglia per il cappuccio!

Dopo aver vestito per qualche tempo i panni di Green Arrow, John Diggle (David Ramsey) non sembra soddisfatto di essere tornato a indossare il costume di Spartan. Nel frattempo, anche Oliver Queen (Stephen Amell) ha realizzato di sentirsi completo solo quando diventa il proprio alter-ego, soprattutto ora che il figlio William ha accettato la sua attività di vigilante. Lo scontro tra i due storici collaboratori appare dunque inevitabile, ma quanti di voi si aspettavano che questo potesse condurli ad un’accesa rissa?

Teri Hatcher stuzzica i fan sulla possibilità che 'Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman' goda di un revival?!

Non è trascorso nemmeno un anno da quando Dean Cain, storico interprete di Clark Kent/Superman, dichiarò di essere favorevole al ritorno di ‘Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman’, la popolare serie TV andata in onda negli ’90. Ma ecco Teri Hatcher, interprete di Lois Lane, rincarare la dose e affermare di essere più che disposta a tornare a vestire i panni della nota reporter del Daily Planet. Prodotta dalla rete ABC, la serie si interruppe bruscamente quando la stessa Hatcher rimase incinta: che sia giunto il momento di scoprire le sorti di Lois e Clark - vent’anni dopo?

The Walking Dead sta per restituire Negan ai Saviors

L’ottava stagione di The Walking Dead ci ha mostrato una guerra a tutto campo tra le forze congiunte di Alexandria, Hilltop e The Kingdom, uniti da Rick (Andrew Lincoln), contro i Saviors, che hanno dominato su di loro per troppo tempo. Proprio ora che Rick e i suoi stanno facendo progressi nella lotta contro i Saviors, il trailer del prossimo episodio anticipa che Negan tornerà al comando dei suddetti per attaccare Hilltop assieme ai propri luogotenenti. Qualcuno, tuttavia, sembra tramare nell’ombra per toglierlo di mezzo una volta per tutte...

Stringer Things richiama le proprie star sul set

La giovane star Millie Bobby Brown, nota per aver interpretato la fan-favorite Undici, ha regalato ai propri follower una piccola anteprima che anticipa il suo ritorno sul set di Stranger Things. A pochi giorni dalla rivelazione del suo nuovo ed esorbitante stipendio, l’attrice sfoggia un’acconciatura alquanto evocativa, che rimanda alla trasformazione “punk” che ha caratterizzato Undici negli ultimi tre episodi della scorsa stagione.

Vikings e il primo trailer dell'undicesimo episodio della quinta stagione

In attesa che lo show torni dalla consueta pausa di mid-season, la quinta stagione di Vikings ci propone un breve trailer dell’undicesima puntata, che sfortunatamente non ha ancora una data di esordio ufficiale. Scritta da Michael Hirst, la serie non è affatto estranea alle lunghe pause, non a caso, lo scorso anno, la pausa di mid-season era durata quasi sei mesi. Qualora la storia dovesse ripetersi, potremmo non rivedere i nostri eroi norvegesi prima di giugno!