Arrowhead dopo Helldivers: partono i lavori su uno sparatutto tripla A nextgen

Dopo aver dato forma al progetto di Helldivers, i vertici di Arrowhead annunciano lo sviluppo di uno sparatutto cooperativo ad alto budget che vanterà una grafica e un gameplay nextgen e che, proprio per questo, sarà giocabile solo ed esclusivamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

"Siamo incredibilmente entusiasti di creare una nuova esperienza cooperativa di nuova generazione per i nostri fan e la nostra community", esordisce il CEO di Arrowhead, Johan Pilestedt, prima di dirsi pronto ad ampliare il proprio staff per concretizzare la sua visione nextgen: "Stiamo cercando sviluppatori di talento che si uniscano a noi in questo viaggio, non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli su questo progetto in un secondo momento".

Il massimo rappresentante della software house di Stoccolma spiega inoltre che il prossimo titolo della compagnia assumerà la forma di uno sparatutto in terza persona con grafica di nuova generazione: il titolo sarà contraddistinto da una cooperativa innovativa e dal taglio umoristico e satirico apprezzato dai fan nei precedenti titoli dell'azienda.

Negli scorsi anni, i ragazzi di Arrowhead Game Studios hanno lanciato titoli come Magicka, Gauntlet e, appunto, Helldivers, dal quale si sono congedati lo scorso anno con la pubblicazione dell'espansione gratuita Dive Harder. In calce alla notizia trovate la prima (e per il momento unica) immagine tratta dallo sparatutto nextgen in sviluppo presso il team svedese.