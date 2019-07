L'arsenale di Fortnite si espanderà presto con lo Storm Scout Sniper Rifle

A quanto pare, la Stagione 9 di Fortnite non ha ancora esaurito le frecce al suo arco. Dopo l'epico scontro Mech vs. Mostro, i ragazzi di Epic Games hanno in serbo dell'altro prima dell'inizio della decima stagione.

La bacheca in-game che dà il benvenuto a tutti i giocatori all'avvio del titolo ha svelato che presto l'arsenale della Battaglia Reale si espanderà ulteriormente grazie all'arrivo del nuovo Fucile di Precisione Scout Tempesta. La sua descrizione recita: "Sapere è potere. Avvantaggiati sugli avversari con questo fucile di precisione con rilevato meteorologico".

La nuova arma, che potete visionare in anteprima nell'immagine allegata in cima a questa notizia, sarà aggiunta al gioco con l'update 9.40, la cui data di pubblicazione non è ancora nota. Solitamente, Fortnite si aggiorna tra il martedì e il giovedì, pertanto non dovremo attendere ancora molto tempo prima di lanciarci sull'isola alla ricerca dello Storm Scout Sniper Rifle. Grazie ai data miner, inoltre, sappiamo già che le due varianti dell'arma - epica e leggendaria - avranno le le seguenti statistiche:

Danno 81/85

Cadenza di fuoco: 0,9 secondi

Tempo di ricarica: 2,85 secondi/2,7 secondi

Dimensione caricatore: 6

Cosa ve ne pare? Prima di salutarvi, ricordiamo che la Fortnite World Cup si svolgerà dal 26 al 28 luglio, mentre la Stagione 10 inizierà il primo agosto. Sarà un'estate caldissima, per i fan del titolo di Epic Games.