Questo è un Art Attack! In tanti si stanno divertendo a dipingere la PS5 e il DualSense

Vi abbiamo già parlato della PS5 personalizzata per Marvel's Spider-Man Miles Morales ma in realtà si tratta solamente della punta dell'iceberg di un fenomeno molto più diffuso che vede i neo proprietari di PS5 armarsi di vernici e bombolette per ridipingere la console e il controller.

Navigando sui principali social network e sui forum internazionali non è difficile imbattersi in video e foto che mostrano PS5 e il DualSense completamente verniciati utilizzando le fantasie e i temi più disparati. C'è chi adotta un colore unico e chi invece sceglie decorazioni ben precise (come nel caso della PS5 Galaxy Edition), cambiano anche i metodi di lavoro tra chi si affida a soluzioni professionali e chi invece opta per il fai da te con vernici per la plastica, solventi e bombolette spray.

Veri e proprio Art Attack, attacchi d'arte di chi vuole cambiare l'aspetto della PlayStation, in attesa che Sony presenti pannelli colorati o console dal design personalizzato. Alcune aziende di terze parti stanno provando a creare skin adesive per PlayStation 5 e cover frontali ma il risultato per il momento non sembra essere all'altezza delle aspettative, da qui la mancanza di soluzioni valide in commercio.

E voi cosa ne pensate? Sareste disposti a dipingere la vostra nuova PS5?