L'art book di The Last of Us Parte 2 svela una meccanica di gioco?

Il rinvio di The Last of Us parte 2 non ha assolutamente smorzato l'entusiasmo dei fan nei confronti del gioco, e così ogni volta che arriva una piccola novità sul gioco, l'hype che lo circonda continua a crescere. È stato così per la guida al cosplay di Ellie pubblicata dalla stessa Naughty Dog, ad esempio.

E anche in questo caso arriva un piccolo aggiornamento che sembra offrire anche una nuova informazione sul gioco. Come vi abbiamo raccontato è stato annunciato l'artbook di The Last of Us Parte 2 da Naughty Dog, che ha pubblicato anche un paio di immagini tratte da quest'ultimo.

Proprio in una di queste immagini potrebbe aver svelato una nuova meccanica di gioco: si tratta di un disegno di Ellie che scocca una freccia in sella al suo cavallo. Ora, sapevamo già dell'introduzione dei destrieri nel gioco, ma il fatto che si potesse addirittura combattere mente si sta cavalcando non era ancora noto. Sarà davvero così o si tratta di un "semplice" disegno degli autori, che non avevano in realtà intenzione di svelare alcunché?

Per il momento non ci resta che attendere. The Last of Us 2 arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal prossimo 29 Maggio.