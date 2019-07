L'art director di God of War ha ricreato a modo suo i villain di Cuphead

L'apprezzato Raf Grassetti, talentuoso art director presso Sony Santa Monica accreditato tra gli autori del più recente episodio della saga di God of War, ha ricreato a modo suo i due iconici villain di Cuphead, Re Dado e Il Diavolo.

Invogliato dalla run su Cuphead che sta portando avanti in compagnia di suo figlio, Grassetti si è lanciato in una nuova sfida cercando di ricreare nel suo personale stile i due personaggi del run and gun di Studio MDHR, originariamente ideati in grafica 2D e qui divenuti tridimensionali.

"Sono stato un fan di Cuphead da quando è uscito e ora che sto giocando il titolo con mio figlio sto aggiungendo alcuni personaggi al mio album da disegno. Non vedo l'ora che arrivi il dlc e la serie Netflix", sono state le dichiarazioni di Grassetti pubblicate sul suo profilo Twitter.

Non è di certo la prima volta che l'artista in forza a Santa Monica Studio ci delizia con le sue reinterpretazioni: in passato, ad esempio, abbiamo potuto ammirare la sua personalissima versione di Bowser di Super Smash Bros. Ultimate.

Ricordiamo che Cuphead è disponibile ora per PC Windows 10, Xbox One e Nintendo Switch. L'atteso DLC The Delicious Last Course, sfortunatamente, è stato recentemente rimandato al 2020.