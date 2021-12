Art of NieR Reimaginated: gli artisti italiani rendono omaggio a NieR Replicant

Il progetto Art of Nier Reimaginated si propone di mettere in mostra quanto arte e videogioco possano muoversi in armonica simbiosi. Sette artisti, con stili e ispirazioni differenti, hanno reinterpretato in modo unico l'arte dell'action RPG di Square-Enix e Yoko Taro.

Dall’illustrazione alla scultura, ogni autore ha dunque contribuito a ricreare l’immaginario di NieR Replicant, fornendo una visione personale del mondo e dei personaggi concepiti dalla fervida mente del celebre producer e game designer giapponese. Il risultato è una collezione di opere che celebra vari punti di vista, idee e suggestioni, capaci di dar vita a una vera e propria galleria d’arte digitale.



Sette gli artisti che hanno contributo ad arricchire l'Everyeye Museum con altrettante opere dedicate a NieR Replicant: dal tributo di Andrea Guardino alla cover a tinte horror di Mattia Secci, passando per il disegno stile manga di Marcello Demuru, il dipinto digitale di Agnese Innocente, la scultura di Domenico Scalisi, l'illustrazione di Ckibe e l'opera minimale di Lorenzo Colangeli.



Una bella occasione per (ri)scoprire e valorizzare NieR Replicant, un videogioco dal carattere unico e che risente delle influenze creative del direttore Yoko Taro, uno dei personaggi più stravaganti e originali dell'industria dei videogiochi, il suo tocco è un vero marchio di fabbrica che dona a NieR un tocco creativo assolutamente inedito.