Art of Rally arriva su Switch e Xbox: il lato poetico del drifting nel video gameplay

Gli sviluppatori indie di Funselektor Labs annunciano la data d'uscita di Art of Rally per Nintendo Switch, Xbox One e Series X/S con un video che descrive l'ispirata esperienza ludica e stilistica di questo gioco di guida arcade già apprezzato su PC e atteso al lancio per questa estate anche su PS4 e PS5.

Il nuovo progetto firmato dal creatore di Absolute Drift ci riporta indietro nel tempo per farci rivivere l'epoca d'oro del Rally. Al volante dei bolidi che hanno scritto la storia di questa disciplina automobilistica, gli appassionati potranno intraprendere una modalità Carriera all'interno di scenari stilizzati che ricreeranno 60 tappe ambientate in Finlandia, Norvegia, Giappone, Germania e Sardegna.

Parallele e complementari alle tappe della Carriera singleplayer ci saranno poi delle sfide giornaliere e settimanali da completare per scalare le classifiche online globali, suddivise per categorie di auto da rally anni '60, '70 e '80, con ulteriori graduatorie per chi si cimenterà nelle attività legate alle auto del Gruppo B, S e A.

Partecipando ad ogni gara si potranno affinare le proprie capacità di sbandata controllata, frenata con il piede sinistro, svolta con freno a mano e controsterzo, il tutto immersi in uno scenario idilliaco da ammirare con una visuale dall'alto. La versione console di Art of Rally sarà disponibile dal 12 agosto su Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e dal day one su Xbox Game Pass, con la doppia edizione per PS4 e PlayStation 5 attesa al lancio entro la fine dell'estate.