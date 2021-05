Art of Rally non è più esclusiva console Xbox e Switch, arriverà anche su PS5 e PS4

Uscito nel 2020 su PC e annunciato successivamente per le console della famiglia Xbox e Nintendo Switch, Art of Rally arriverà anche PlayStation 4 e PlayStation 5 nel corso dell'estate, come annunciato dagli sviluppatori di Funselektor Labs.

Art of Rally è un esperienza rally stilizzata dal creatore di Absolute Drift. Gareggia attorno al mondo attraverso ambienti colorati e stilizzati con una visuale dall'alto Competi per il primo posto nelle classifiche con sfide giornaliere e settimanali. Riuscirai a padroneggiare l'arte del rally?

Art o Rally permette di "vivere l'età d'oro dei rally" permettendo di gareggiare in numerose competizioni per un totale di oltre 50 diversi circuiti divisi in vari livelli di difficoltà. Non mancano varie sfide con le quali cimentarsi, tra le le modalità di gioco presenti si segnala la modalità carriera e prove a tempo, oltre alle sfide online, ai quali si aggiunge la possibilità di correre liberamente per le piste senza avversari o pressioni di alcun tipo.

Il gioco è ancora privo di una data di uscita su console, la versione PC può essere scaricata da Steam e GOG, l'arrivo è previsto quest'anno anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e xCloud.