Art of Rally: il racing dagli autori di Absolute Drift in arrivo sui sistemi Xbox

Dall'ID@Xbox arriva la conferma che Art of Rally, racing game di stampo arcade sviluppato da Funselektor Labs Inc. arriverà prossimamente anche sulle console della famiglia Xbox.

Già disponibile su Steam dal 23 settembre 2020, Art of Rally si distingue per una visuale posta dall'alto e uno stile grafico minimalista ma curato in ogni particolare, dove si sfreccerà a tutto gas attraverso tracciati sparsi in scenari stilizzati ed evocativi a contatto con la natura e con piccoli paesi rurali. Il titolo offre diversi rally provenienti da varie epoche, dagli anni '60 fino ai giorni nostri. Non mancano varie sfide con le quali cimentarsi. Ad aspettare i giocatori ci sono oltre una sessantina di circuiti sparsi in varie parti del mondo, dalla Finlandia al Giappone, passando anche per la Germania e la Sardegna. Tra le modalità di gioco offerte dal titolo Funselektor si segnala la presenza della carriera e delle prove a tempo, oltre alle immancabile sfide online contro altri giocatori. Presente inoltre la possibilità di poter correre liberamente lungo le piste senza dover pensare a competizioni od obiettivi da portare a termine.

Come rivelato durante l'evento ID@Xbox, Art of Rally arriverà su Xbox nel prossimo futuro, sebbene non sia stata specificata una data più precisa riguardo il debutto di questa nuova versione. Non resta quindi che attendere conferme ufficiali nei prossimi mesi.