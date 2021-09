Art of Rally: la versione per PS5 e PS4 ha una data di lancio ufficiale, ecco i dettagli

Gli sviluppatori indipendenti di Funselektor Labs hanno annunciato la data di lancio Art of Rally per PlayStation 4 e PlayStation 5. Il particolare simulatore dedicato al mondo del rally arriverà sulle console Sony all'inizio di ottobre.

Dopo il grande successo ottenuto dalla versione PC, il nuovo progetto del creatore di Absolute Drift arriverà anche su PS4 e PS5. Art of Rally ha fatto il suo debutto su Steam, GOG ed Epic Games Store nel settembre del 2020 per poi arrivare nel corso dell'estate 2021 anche su Xbox e Nintendo Switch, riscuotendo un discreto successo da parte di pubblico e critica. Come promesso dagli sviluppatori di Funselektor Labs è ora il turno della versione per le console targate Sony, che arriverà sul mercato il prossimo 6 ottobre.

Art of Rally propone agli appassionati una particolare esperienza simulativa che ripercorre l'epoca d'oro del Rally attraverso scenari stilizzati e coloratissimi con oltre 60 tappe distribuite in vari paesi come Finlandia, Norvegia, Giappone, Germania e Italia. Oltre alla modalità carriera che permette di gareggiare a bordo di bolidi fedelmente riprodotti (anche se non dotati di licenza ufficiale), il gioco mette a disposizione dei giocatori una modalità multiplayer con sfide settimanali e giornaliere.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Art of Rally per Nintendo Switch.