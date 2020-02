L'artbook di DOOM Eternal svela il boss finale del gioco!

Il lancio di DOOM Eternal sarà accompagnato da unrtbook con immagini e bozzetti preparatori delle ambientazioni, dei personaggi e dei nemici del gioco. Tra queste è presente anche un artwork del boss finale del nuovo DOOM! Attenzione, quanto riportato di seguito contiene enormi spoiler, se non volete anticipazioni interrompete qui la lettura.

Tante le immagini tratte dal volume trapelate online: citiamo ad esempio il design del gigantesco ARC Giant Mech, un ritratto del DOOM Slayer con e senza casco (in questo caso da notare l'enorme somiglianza con William "B.J." Blazkowicz, protagonista della serie Wolfenstein), le truppe della ARC Corporation, alcuni bozzetti dei livelli e infine l'immagine del boss finale di Eternal, preferiamo non aggiungere altri dettagli per non rovinarvi la sorpresa. Per evitare anticipazioni abbiamo deciso di non allegare le immagini in questione alla notizia, potete in ogni caso visualizzarle in versione integrale nel link alla fonte che trovate in calce.

DOOM Eternal sarà disponibile dal 20 marzo su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, in seguito lo shooter ID Software farà la sua comparsa anche su Nintendo Switch. Gli sviluppatori hanno promesso un massiccio supporto post lancio per tutto il 2020 e oltre con DLC e aggiornamenti gratuiti che andranno ad espandere e arricchire l'esperienza globale.