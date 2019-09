L'artbook giapponese di Zelda Link's Awakening mostra degli splendidi bozzetti preparatori

A pochi giorni dal lancio di Zelda Link's Awakening, il sito ufficiale di Nintendo of Japan approfitta del TGS 2019 per mostrare alcuni degli squisiti bozzetti preparatori che andranno a impreziosire l'artbook ufficiale dell'edizione per collezionisti in vendita in Asia e Nord America.

L'artbook in questione, compreso nella Dreamer Edition statunitense o acquistabile separatamente in Giappone, ci permette di ripercorrere a ritroso le tappe principali del faticoso percorso intrapreso dagli artisti al seguito di Eiji Aonuma per riprendere e attualizzare le ambientazioni, i personaggi, gli oggetti e le creature del Link's Awakening del 1993.

I bozzetti mostratici dalla Grande N ritraggono il modello poligonale del "nuovo" Link, il dettaglio dei dungeon e il differente stile adottato per riformulare gli scenari dell'isola di Koholint, con un focus sugli equipaggiamenti dell'eroe (con l'immancabile binomio rappresentato dalla spada e dallo scudo Hylia) e sui "complementi di arredo" come i tesori e le statue poste a guardia dei dungeon.

Cosa ne pensate di questi bozzetti? Ma soprattutto: quante rupie e fatine in bottiglia sareste disposti a investire per la trasposizione occidentale dell'artbook giapponese di Link's Awakening? In attesa di conoscere il vostro responso, vi ricordiamo che il remake del grande classico per Game Boy di The Legend of Zelda arriverà su Nintendo Switch il prossimo 20 settembre, giusto in tempo per il lancio di Nintendo Switch Lite, previsto qui da noi per il 21 settembre. Su queste pagine trovate anche un'analisi tecnica di Zelda Link's Awakening.