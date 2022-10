L'artbook di Gotham Knights è stato consegnato in anticipo: occhio agli spoiler in rete!

Anche con Gotham Knights bisognerà fare attenzione mentre si girovaga per la rete. Stando a quanto rivelato da WB Games Montreal, a causa di errore alcune copie dell'artbook ufficiale del gioco sono state distribuite in anticipo ad alcuni giocatori, e qualcuno ha deciso di diffonderne subito il contenuto su Internet.

L'artbook contiene grossi spoiler sulla trama di Gotham Knights, motivo per cui tutti i fan in attesa di mettere le mani sopra il promettente Action/RPG (in uscita il 21 ottobre 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S) devono stare in guardia dalle possibili anticipazioni in cui potrebbero incappare su forum, social e Youtube. La situazione ha così spinto l'executive producer Fleur Marty a sfogarsi su Twitter contro coloro che diffondono spoiler in rete rischiando così di rovinare l'esperienza ad altri giocatori.

"Non capirò mai perché qualcuno dovrebbe mettersi a fare spoiler su una storia agli altri, che si tratti di un gioco, un film un libro o qualunque altra cosa", tuona Marty contrariata dalla vicenda. Mantenere la massima segretezza su un gioco non è mai compito semplice, soprattutto quando si tratta di produzioni molto attese come per l'appunto Gotham Knights. In ogni caso, se siete interessati al titolo, da adesso fate attenzione ad eventuali anticipazioni mentre navigate online.

Per ingannare l'attesa potete intanto leggere la nostra anteprima di Gotham Knights, con le nostre prime impressioni in attesa della recensione. E' stato anche pubblicato il trailer di lancio di Gotham Knights, ormai pronto per l'esordio nei negozi fisici e digitali.