L'Arte di Horizon Zero Dawn: Panini presenta l'Artbook sui segreti del kolossal sci-fi

Con ancora negli occhi le splendie ambientazioni dell'Ovest Proibito di Horizon Forbidden West, Panini riapre una finestra sulla dimensione sci-fi della serie ruolistica firmata da Guerrilla Games con L'Arte di Horizon Zero Dawn, un Artbook che ripercorre visivamente il primo viaggio intrapreso dalla guerruiera Aloy.

Disponibile da oggi giovedì 24 marzo in libreria, fumetteria e sul portale ufficiale di Panini.it, L'Arte di Horizon Zero Dawn ci rituffa nelle vibranti atmosfere dell'epopea fantascientifica di Guerrilla con un volume pieno di schizzi dettagliati, bozzetti preparatori e disegni originali del team di artisti e creativi della sussidiaria dei PlayStation Studios.

L'Artbook dell'avventura originaria di Aloy spazia dalle magnifiche città dei Precursori alle lussureggianti pianure, passando per le strutture delle tribù e le arcologie futuristiche che imperlano il paesaggio. Non mancano ovviamente nemmeno i render e i bozzetti delle Macchine, come pure i disegni che immortalano nel dettaglio i volti dei personaggi principali, i loro vestiti e gli strumenti adottati dalle culture tribali a cui fanno capo.

Nell'artbook viene dato ampio spazio anche al un viaggio visivo scritto da Anne Toole, la creatrice delle missioni con Talanah di Horizon Zero Dawn, accompagnato dai disegni dell'astro nascente Ann Maulina. L'opera di Panini Comics si rivolge perciò sia ai nuovi appassionati della serie che, ovviamente, a tutti coloro che desiderano riavvolgere il nastro dei ricordi e approfondire il dietro le quinte dell'opera fantascientifica ideata da Guerrilla Games.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Horizon Forbidden West su PS5.