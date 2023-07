L'arte di spada di Eula in un cosplay da Genshin Impact

La software house cinese MiHoYo prepara i suoi fan a grossi cambiamenti. Con l'aggiornamento 4.0 di Genshin Impact verrà infatti introdotta una nuova regione esplorabile del Teyvat, quella di Fontaine liberamente ispirata alla Francia.

Fontaine sarà la quinta regione esplorabile del Teyvat sulle sette totali disponibili nel mondo di gioco di Genshin Impact. Ambientazione legata all'elemento Hydro, farà dell'esplorazione dei fondali marini il suo punto forte. All'uscita di questo update manca però ancora qualche settimana. Prima, i giocatori di Genshin Impact si godono le novità della patch 3.8.

Per la Fase 1 di Genshin Impact 3.8 è tornato il banner a 4 stelle di Eula, bramato da numerosi utenti, tra cui anche la cosplayer Xerenite Wei Lee. In suo recente lavoro la vediamo infatti vestire i panni della discendente del tirannico e aristocratico Clan Lawrence che si è votata ai Cavalieri di Favonius.

Eula è il Capitano del Reparto di Ricognizione dei Cavalieri di Favonius, dotata dell'elemento Cryo e protagonista della regione di Mondstadt. Conosciuta con il nome di Cavaliere dell'Onda Danzante, in questo cosplay di Eula da Genshin Impact scopriamo il motivo per cui ha meritato un tale nomignolo. L'artista, nei panni dell'eroina, si esibisce in una dimostrazione d'arte di spada, muovendosi come in una danza tanto aggraziata quanto potenzialmente letale.