Artful Escape: l'avventura musicale di Francis Vendetti si mostra in video durante l'X019

In occasione dell'evento londinese dell'X019 FanFest, i vertici Annapurna Interactive ha pubblicato un nuovo video di Artful Escape che conferma l'arrivo del titolo su Xbox One nel 2020.

Conosciuto originariamente come The Artful Escape of Francis Vendetti, il platform di Beethoven & Dinosaur narra la mirabolante avventura musicale ed esistenziale del giovane nipote di una leggenda della musica popolare deceduta, Johnson Vendetti.

Nei panni di Francis, il nostro compito sarà quello di portare avanti l'eredità del suo compianto zio coltivando la sua vena artistica attraverso un lungo viaggio che lo condurrà a sperimentare generi e sonorità diverse davanti a un pubblico sempre più numeroso e, quindi, esigente.

Nel corso dell'avventura dovremo perciò aiutare il giovane Francis Vendetti a ritagliarsi un suo spazio nella genealogia musicale di famiglia attraverso una serie di eventi di difficoltà e complessità crescente.

Il lancio di Artful Escape è previsto per il 2020 su PC e Xbox One: in cima alla notizia trovate il nuovo video di gioco che riassume l'esperienza ludica, artistica e narrativa che ci attende il prossimo anno.