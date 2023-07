Che fine fa Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2?

Arthur Morgan è sicuramente uno dei migliori antieroi videoludici di sempre, e con la sua ottima caratterizzazione ha fornito un enorme contributo nel rendere il secondo capitolo della saga western di Rockstar un titolo di enorme successo - a proposito, sapete quanto ha venduto Red Dead Redemption 2 fino ad oggi?

Questo straordinario personaggio è il protagonista giocabile di quasi tutti gli eventi che accadono in Red Dead Redemption 2, ma sapete come va a finire la sua storia? Continuate a leggere per scoprirlo. Naturalmente, i prossimi paragrafi contengono pesantissimi spoiler sulla trama del gioco, dunque non proseguite con la lettura se non volete rischiare di rovinarvi la sorpresa.

Dopo diverse decine di ore di gioco passate in compagnia di Arthur e della banda di Dutch van der Linde, con la quale dovrete cercare di scappare agli uomini della legge e altri gruppi armati, il protagonista comincerà a manifestare alcuni sintomi di una qualche malattia, tra i quali spicca in particolare una tosse sempre più acuta e con sempre più frequenti perdite di sangue.

Questo spingerà Arthur a consultare un medico nella città industriale di Saint Denis, il quale non potrà fare altro che comunicare al protagonista del gioco una terribile notizia: Arthur è affetto da tubercolosi, una malattia letale e senza cura, la quale gli avrebbe lasciato ancora qualche mese di vita al massimo.

La vita di Arthur prosegue dunque come prima, ma con una diversa consapevolezza della propria condizione e condanna, consapevolezza che contribuirà a cambiare il carattere di Arthur e la sua visione del mondo. Sul finire delle vicende narrate in Red Dead Redemption 2, Arthur muore, sopraffatto dagli sviluppi della tubercolosi, e riceverà una degna sepoltura da parte del suo amico John Marston - a proposito, sapevate invece che fine fa Jack Marston in Red Dead Redemption?