Arthur Morgan si trasforma in Joker nelle prime mod di Red Dead Redemption 2 su PC!

La scena dei modder di Red Dead Redemption 2 non perde tempo e approfitta del lancio del kolossal western di Rockstar Games per pubblicare i primissimi "DLC fan made" con cui rendere ancora più originale la propria esperienza di gioco nei panni di Arthur Morgan.

Di queste mod, la più bizzarra ha proprio a che fare con il personaggio di Arthur e con il suo aspetto all'interno della Frontiera digitale di RDR 2: a condividerla online sono i curatori di RedDeadModders che ce la descrivono come una reskin dedicata a Joker.

Una volta installata, la mod in questione trasforma il volto dell'eroe principale di Red Dead Redemption 2 per fargli assumere le fattezze del Joker interpretato da Joaquim Phoenix nel recente film di Warner Bros. e il trucco del famoso villain dell'universo di Batman.

Arthur in versione Joker è però solo uno dei tanti pacchetti aggiuntivi sviluppati e condivisi gratuitamente dai programmatori e designer dilettanti che si stanno cimentando con il motore grafico di RDR 2 su PC: nell'attesa di assistere al lancio di espansioni fan made di tool grafici come quelli utilizzati per trasformare GTA 5 in 4K, la tornata inaugurale di mod ci regala delle reskin di armi, capi di abbigliamento e volti dei protagonisti. Nel frattempo, vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è disponibile da oggi su PC (con annesse segnalazioni di crash) e lo sarà anche su Google Stadia a partire dal 19 novembre.