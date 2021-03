Artifact 2.0: Valve interrompe lo sviluppo, il gioco attuale diventa free-to-play

Con un post pubblicato su Steam, Valve ha ufficialmente annunciato di aver posto la parola fine allo sviluppo di Artifact 2.0. Nonostante l'impegno profuso dagli sviluppatori per riuscire a donare una seconda vita al card game, sembra che non si siano presentati i presupposti per continuare a lavorarci e finanziarlo con ulteriori risorse.

"È da quasi un anno e mezzo che il team attuale di Artifact ha iniziato a lavorare seriamente a un reboot. Nonostante siamo ragionevolmente sicuri di avere raggiunto la maggior parte dei nostri obiettivi relativi al gioco, non siamo ancora riusciti a portare il numero di giocatori attivi a un livello tale da giustificare un ulteriore sviluppo. Di conseguenza, abbiamo preso la difficile decisione di interrompere lo sviluppo della beta di Artifact 2.0", leggiamo all'interno del post su Steam.

Nonostante la drastica decisione di interrompere bruscamente lo sviluppo, Valve ha precisato che l'attuale buld di Artifact 2.0, così come l'originale versione del gioco di carte, continueranno ad essere disponibili in formato free-to-play come segno di riconoscimento e rispetto verso quei giocatori che continuano a frequentare il titolo, e magari per accogliere nuova utenza attratta dall'offerta gratuita.

"Riconosciamo che entrambe le versioni di Artifact abbiano ancora giocatori attivi e che abbiano ancora valore per la Comunità. Per questo motivo stiamo rendendo entrambi i giochi disponibili gratuitamente a tutti. Le versioni finali di Artifact Classic e della beta di Artifact 2.0 (rinominata Artifact Foundry) sono ora disponibili."

Il team di sviluppo ha precisato che non tutte le immagini e rifiniture sono state incluse nel titolo, ma il gameplay c'è tutto e i contenuti che sono stati realizzati in questi mesi saranno accessibili per tutti. Le carte saranno ottenibili gratuitamente, e non saranno più vendibili (le carte esistenti acquistate dai giocatori in Artifact Classic sono state convertite in versioni Collector’s Edition, che resteranno vendibili). Per scaricare Artifact Foundry e Classic non dovete fare altro che raggiungere la sua pagina su Steam, mentre per ulteriori riguardo al comunicato di Valve vi rimandiamo al link che trovate in calce.