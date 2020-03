Artifact: in arrivo tantissime novità con la beta della versione 2.0

Confermando alcune voci di corridoio delle ultime settimane, Valve ha annunciato l'intenzione di ripartire da zero con il suo Artifact, gioco a base di carte collezionabili che non ha avuto il successo sperato e che si prepara ad accogliere la beta della versione 2.0.

Tra le principali modifiche al gameplay della versione 2.0 troviamo lo zoom indietro, grazie al quale sarà possibile visualizzare tutte e tre le corsie contemporaneamente. Stando alle parole degli sviluppatori, la quasi totalità degli effetti continuerà a funzionare sulle singole corsie ma sarà meno probabile che i giocatori restino esclusi come avveniva prima di questa beta. Altro importante cambiamento riguarda la maggiore semplicità del gioco, ora più facile da imparare da parte dei nuovi utenti. Valve ha anche annunciato la presenza del Draft Eroe, una modalità che permette di creare il proprio mazzo senza particolari difficoltà. È inoltre arrivata la conferma dell'assenza di carte in vendita nel negozio di gioco: ogni carta potrà essere infatti ottenuta semplicemente giocando, così da non creare squilibri tra gli utenti. Al momento non è stato annunciato quale sarà il modo attraverso il quale il team finanzierà i futuri aggiornamenti ed è probabile che ciò avvenga tramite la vendita di oggetti cosmetici nello store di gioco.

Il team di sviluppo del gioco ha anche pubblicato una roadmap che aiuta a capire quali saranno i passaggi che porteranno il gioco alla sua nuova versione:

Test della roba più noiosa (fase attuale)

Invio limitato di inviti, a cominciare dai giocatori della release originale (il numero verrà gradualmente ampliato come fatto con Dota 2)

Lavoro sulla beta, con una transizione finale ad una open beta

Fine della beta (si spera più rapida di quella vista in Dota 2)

Va infine specificato che acquistando il gioco da oggi in poi si hanno scarse probabilità di partecipare alla Beta 2.0 sin da subito, poiché i vecchi giocatori avranno la precedenza.