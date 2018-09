Artifact: un filmato ci mostra un'intera partita in 4K

In attesa dell'uscita di Artifact, il prossimo titolo targato Valve a base di carte collezionabili, è stato pubblicato un lungo filmato che ne mostra un incontro a 4K.

Il video in questione, della durata di quasi venti minuti, ci permette di vedere il titolo non solo in ottima qualità, vista la possibilità di visualizzarlo a risoluzione 4K, ma anche di approfondire le meccaniche di gioco. Ad una prima occhiata sembrerebbe un gioco più complesso rispetto ad Hearthstone, anche se ci sarà bisogno di tempo per comprenderne al meglio il funzionamento.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, Artifact è un nuovo gioco di carte collezionabili ambientato nello stesso universo di DOTA 2. Proprio come in Heartstone, il giocatore avrà a disposizione delle carte alle quali corrisponderanno diversi eroi visti nel celebre MOBA.

Vi ricordiamo che Artifact arriverà il prossimo 28 novembre su Steam e sarà compatibile con Windows, Mac e Linux. A differenza di quanto pensassero molti utenti, il gioco non sarà un free-to-play e andrà acquistato al prezzo di 19,99€ sul client Valve. Sarà anche possibile comprare delle bustine di carte al prezzo di 2,00€ circa e contenenti 12 carte (tra le quali ce ne sarà sempre 1 rara).