Artifact: i professionisti saranno i primi a testare il card game Valve dedicato a DOTA

Vi abbiamo già parlato di Artifact , la nuova proprietà intellettuale di Valve. Niente Half Life 3, il prossimo gioco della compagnia sarà un nuovo gioco di carte dedicato all'universo di DOTA 2. Il mercato dei card game digitali, in questi ultimi anni, si è fatto davvero affollato.

Hearthstone, Gwent, The Elder Scrolls Legends sono solo alcuni dei maggiori esponenti di un settore dall'incredibile successo.

Artifact uscirà in un non meglio precisato periodo del 2018 ma, secondo alcune indiscrezioni, il titolo sarebbe giocabile su PC presso il quartier generale di Valve.

Il general director dell'organizzazione professionistica Virtus Pro, Roman Dvoryankin, ha infatti dichiarato in un'intervista al sito russo Cybersport.ru che il team starebbe considerando l'idea di mettere insieme una squadra dedicata per Artifact. Non solo: il gioco è attualmente giocabile presso la sede Valve. Inoltre, diversi esponenti del WESA (World Esport Association) hanno già giocato al titolo e sono rimasti davvero impressionati.

Di Artifact ne sappiamo ancora molto poco ma a gennaio dovrebbero arrivare nuove informazioni in merito. A ogni modo, se Valve si sta già confrontando con i team esport, appare chiaro che la compagnia ha già pronto un piano d'azione per far debuttare il titolo a livello competitivo fin dall'inizio.

Rimanete sintonizzati per avere tutte le informazioni sulla nuova proprietà intellettuale di Valve dedicata a DOTA 2!