Artifact: gli sviluppatori di Valve stanno lavorando ad una campagna single player

Dopo quasi un anno di silenzio le voci intorno ad Artifact, il card game di Valve, iniziano a riprendere forza. Dopo aver accolto la beta della versione 2.0 gli sviluppatori si preparano ad introdurre, nel futuro prossimo, una modalità single player.

Stando a quanto si legge nell'ultimo post ufficiale pubblicato su Steam infatti, il team di Artifact starebbe lavorando all'introduzione di una campagna per giocatore singolo, anche grazie all'impulso ricevuto dai fan del gioco: "Molti di voi hanno riconosciuto la potenzialità di raccontare storie del mondo di DOTA attraverso Artifact e hanno apprezzato il lavoro che abbiamo già svolto attraverso i fumetti e i testi narrativi. Stiamo raddoppiando questo sforzo attraverso una campagna per giocatore singolo che insegnerà il gioco ai nuovi giocatori e continuerà la storia iniziata con Chiamata alle armi. Legandosi ai nostri sistemi di progresso, vogliamo che le persone si sentano ricompensate, indipendentemente dal modo in cui scelgono di giocare, che si tratti di partite competitive o della campagna".

Dopo aver annunciato di voler riprendere in mano il progetto di Artifact, Valve ha deciso di spingere sull'acceleratore nel tentativo di correggere gli errori del passato. Gli ideatori di Half-Life riusciranno nell'impresa?