Artifact di Valve è finalmente in vendita su Steam

Artifact, il nuovo gioco targato Valve realizzato in collaborazione con Richard Garfield (papà di Magic The Gathering) è ora disponibile su PC via Steam al prezzo di 17.99 euro, cifra che include anche un mese di abbonamento a DOTA Plus.

Nato dalla collaborazione di Valve con il leggendario game designer Richard Garfield, Artifact è un gioco di carte digitali che combina un gameplay competitivo ed estremamente strategico con la ricca ambientazione di DOTA 2. Il risultato è un gioco di carte immersivo e visivamente splendido, unico nel suo genere.

Strategia senza limiti

Controlla il tuo mazzo in tre diverse corsie di combattimento e rispondi con la giusta strategia ad ogni mossa del tuo avversario. Non c'è limite al numero di carte nella tua mano. Non c'è limite al numero di unità che puoi controllare. Non c'è limite al mana che puoi usare. Tocca a te stabilire il modo migliore per controllare le variabili sorti della battaglia.

Divertiti con gli amici

Se hai mai giocato a carte intorno a un tavolo, saprai di certo quanto è divertente stabilire le proprie regole. Artifact permette a te e ai tuoi amici di avere il totale controllo sulla creazione di un torneo. Ti basterà selezionare il formato del torneo e le limitazioni del mazzo, dopodiché sarai pronto ad affrontare i tuoi amici nella tua personalissima sfida.

Sfida i giocatori!

Vuoi mettere alla prova le tue abilità contro i giocatori di tutto il mondo? Le sfide e i tornei sponsorizzati da Valve daranno ai giocatori la possibilità di giocare ad Artifact non soltanto per la gioia di affinare le proprie capacità, ma anche per vincere dei premi proporzionali al loro livello di gioco.