Artifact di Valve: rimborsi negati a chi apre i pacchetti di carte

Nella giornata di ieri Valve ha lanciato Artifact su Steam, nuovo gioco di carte collezionabili sviluppato in collaborazione con Richard Garfield, papà di Magic The Gathering. La community ha però messo in mostra un piccolo "cavillo" legato ai rimborsi che proprio non sembra essere stato apprezzato...

Il problema è legato al fatto che Valve nega i rimborsi a tutti coloro che hanno aperto i pacchetti di carte offerti in regalo al completamento del tutorial, anche se l'utilizzo complessivo è inferiore alle due ore, come sappiamo tempo limite per poter richiedere il rimborso.

Il mancato rimborso in caso di accettazione viene segnalato al momento di elargizione dei pacchetti bonus, chiunque li apra dunque non potrà richiedere e ottenere indietro la cifra pagata in caso di richiesta rimborso, alcuni utenti però sottolineano come l'avviso sia in realtà scarsamente evidenziato e dunque questa politica non sia particolarmente chiara e trasparente.

Aspettiamo una risposta di Valve sulla vicenda, al momento la compagnia non è intervenuta sui forum di Steam per dare una risposta al pubblico.