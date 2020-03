Artifact: Valve vuole rilanciare il progetto, sarà un sequel o un reboot?

Secondo quanto si apprende dal nuovo numero della rivista Edge, Gabe Newell e il team di Valve starebbero lavorando ad un "grande reboot" per Artifact, il card game di Steam aspramente criticato e dall'epilogo fallimentare.

Durante il viaggio concesso in esclusiva ad Edge Magazine presso il quartier generale di Valve, il fondatore e CEO dello studio ha parlato del fallimento di Artifact e del modo in cui intende recuperare il passo falso fatto nel 2018: "Artifact è stato un fallimento interessante nel suo primo round. Siamo rimasti sorpresi. Pensavamo che fosse davvero un prodotto forte".



Newell ha poi proseguito il dialogo con i colleghi di Edge affermando le proprie intenzioni per il futuro: "Abbiamo fatto un esperimento, abbiamo ottenuto un risultato negativo e ora dobbiamo vedere se abbiamo imparato qualcosa, per poi riprovare. Ed è quello che [il team di Artifact] ha fatto ed è quello che ci stiamo preparando a pubblicare. Sulla base delle reazioni che abbiamo ricevuto, cosa c'era di sbagliato nel prodotto? Come ci siamo arrivati? Risolviamo queste cose e facciamo un altro tentativo".

Insomma, Valve non sembra intenzionata a mollare l'osso di Artifact. Edge riferisce che internamente il nuovo progetto viene chiamato Artifact 2 ma al momento non è chiaro se si tratterà di un sequel in piena regola o di un reboot totale. Intanto la società si prepara al lancio di Half-Life: Alyx e sulle nostre pagine è disponibile uno speciale sulla storia di Half-Life.