Un artista crea una mappa dettagliata di Sekiro con tanto di boss e oggetti

Se avete sempre desiderato tenere bene a portata di mano una mappa del mondo di Sekiro: Shadows Die Twice, per orientarvi meglio tra un'imprecazione e l'altra, un artista vi è venuto incontro. Un utente di Reddit ha infatti postato un suo dettagliatissimo disegno, che comprende anche alcuni spoiler.

Nel disegno dell'artista ci sono infatti location, nomi dei boss, oggetti speciali nascosti e tanto altro. Per un novizio, ma anche per i giocatori più smaliziati, vista la difficoltà del gioco, può essere molto utile per scoprire dove trovare gli oggetti per potenziare sé stessi e il proprio equipaggiamento, ma trovarli può rivelarsi davveo molto pericoloso soprattutto se non si sa dove cercare.

Da oggi dunque potrete avere un aiuto in più, nell'immagine che vi proponiamo in calce alla news. Che ve ne pare? L'avete già stampata e posta in bella vista accanto alla console?

Che ne pensate del titolo FromSoftware? State riuscendo ad andare avanti o si sta rivelando davvero una sfida troppo impegnativa?