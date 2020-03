Un artista di God of War ha realizzato degli artwork con i villain di Batman

Raf Grassetti, Direttore Artistico di Santa Monica Studio che, tra le altre cose, ha lavorato a God of War (2018), trascorre parte del su tempo libero disegnando con il suo inconfondibile stile realistico i suoi personaggi preferiti appartenenti agli universi più disparati.

Ne abbiamo già parlato su queste pagine quando ha creato degli artwork di Starfox, Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon e Metroid, ma oggi abbiamo ben pensato di mostrarvi le sue ultime creazioni. Grassetti sta infatti trascorrendo questi giorni di quarantena disegnando i temibili e celebri villain dell'universo di Batman! Per ora possiamo ammirare Harley Quinn, il Pinguino, Due Facce, Bane, lo Spaventapasseri e Killer Croc, ma l'artista ha promesso di non aver ancora finito e di essere già al lavoro per realizzarne un altro paio, tra cui Joker! Potete ammirare le sue opere in galleria, cosa ve ne pare?

Intanto, continuiamo ad attendere l'annuncio di un nuovo episodio della serie Batman Arkham, ferma da quasi cinque anni ormai. Stando a numerose indiscrezioni, il futuro della serie sarebbe nelle mani di Warner Bros. Montreal, ma non ci sono ancora certezze al riguardo. Secondo Jason Schreier, nota penna di Kotaku, l'annuncio di un nuovo gioco di Batman era programmato per l'E3 2020 nel corso della prima conferenza della storia di Warner Bros. Come sicuramente già sapete, l'E3 2020 è stato cancellato, pertanto siamo curiosi di scoprire come si regolerà Warner Bros. Rocksteady, studio originale della serie Arkham, si troverebbe invece in sviluppo su un altro gioco misterioso.