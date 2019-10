Un artista immagina Lego The Last of Us 2: è solo un sogno?

Lego nel corso degli anni ha acquisito le licenze di innumerevoli franchise, e se avete un film, una serie tv o un videogioco preferito, è probabile che ne sia stata fatta, o che prima o poi verrà realizzata, una sua versione con i celebri mattoncini.

A questo punto dunque sognare non costa nulla, no? E allora, visto che si tratta di uno dei videogiochi più attesi, probabilmente, di sempre, perché non sperare nella realizzazione di un set Lego a tema The Last of Us 2? Anzi, sapete una cosa? Non siete neanche gli unici ad averci sperato.

C'è chi ha già realizzato un suo primo progetto a riguardo. Si tratta di un artista, Adam Middleton, che ha realizzato un concept di Ellie e Joel in versione Lego, con tanto di ambientazione oscura e tetra proprio nello stile del videogame di Naughty Dog.

Come detto si tratta di un concept di un artista, per cui non metteteci il pensiero, eppure periodicamente grazie al programma Lego Ideas, diversi autori mettono a disposizione il loro talento per sottoporre all'azienda delle possibili intuizioni per nuovi set, e chissà che prima o poi non riusciremo a vedere effettivamente un Lego The Last of Us 2.

Voi che ne pensate? Lo comprereste? Nel frattempo potete farvi un'idea degli altri lavori a tema Lego dell'artista, sul suo profilo ufficiale Art Station. E se proprio non dovesse arrivare nessuna collaborazione con i celebri mattoncini, potete sempre consolarvi con l'art book di The Last of Us 2.