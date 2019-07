L'artista di Spada e Scudo immagina i controller di Nintendo come dei Pokémon

Se siete dei fan dei Pokémon, allora probabilmente già conoscete James Turner. Si tratta di un artista in forza a Game Freak fin dal 2010, che ha lavorato su Pokémon Bianco e Nero, X e Y, Sole e Luna, e Ultrasole e Ultraluna. Il suo mestiere, sostanzialmente, è quello di disegnare Pokémon.

Il suo lavoro è stato notevolmente apprezzato, oltre che dai giocatori, anche dal team di sviluppo, che lo ha promosso a direttore artistico per Pokémon Spada e Scudo, coppia di titoli in arrivo a fine anno. Nel tempo libero, in ogni caso, a Turner piace disegnare anche altro, come dimostra la bellissima immagine che ha condiviso sul suo profilo Twitter ufficiale. L'artista ha donato vita ai controller storici della casa di Kyoto, facendo leva sul concetto di evolutività tipico dei Pokémon.

Il pad del Famicom si è evoluto in quello del super Famicom, esattamente come ha fatto il pad del NES in quello del SNES in Occidente. Entrambi, poi, si sono evoluti il celebre controller a tre punte del Nintendo 64! Trovate il simpatico artwork in calce a questa notizia, fateci sapere cosa ne pensate!

Per quanto concerne Pokémon Spada e Scudo, ne approfittiamo per ricordarvi che l'arrivo sugli scaffali è previsto, in esclusiva per Nintendo Switch, per il prossimo 15 novembre. Per l'occasione, verrà lanciata anche una colorazione speciale di Switch Lite, console appena annunciata dalla casa di Kyoto. Le due versioni del gioco vanteranno Pokémon e Capipalestra esclusivi.