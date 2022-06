As Dusk Falls ha una data di lancio: l'avventura arriva in estate su Xbox Game Pass

Dopo essersi mostrato con un ricco trailer di As Dusk Falls anche in occasione del Tribeca Games Spotlight, l'avventura interattiva torna a palesarsi sul palco dell'Xbox + Bethesda Showcase.

In sviluppo presso gli studi di Interior Night e presentato per la prima volta in occasione dell'E3 dello scorso anno, il titolo è ormai prossimo al debutto. Dal palco dell'evento, è infatti stato confermato che As Dusk Falls sarà disponibile a partire dal prossimo 19 luglio 2022. Ad accogliere questo nuovo viaggio dall'impianto cinematografico saranno PC e Xbox Series X|S, oltre che il sempre più ampio catalogo del servizio Xbox Game Pass.

In As Dusk Falls, i giocatori vivranno una storia intensa ed emozionante, che vede protagoniste due famiglie statunitensi. Nel corso di 30 anni, i due nuclei famigliari vedranno intrecciarsi i rispettivi destini, che i giocatori potranno guidare sia in single player sia in compagnia. Grazie ad una applicazione dedicata, As Dusk Falls potrà infatti essere giocato con un gruppo di altri 7 amici, per un'esperienza collettiva da condividere.