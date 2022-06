As Dusk Falls: il dramma interattivo per Xbox Game Pass si mostra al Tribeca Showcase

Nel corso del Tribeca Games Showcase, uno dei tanti eventi del Summer Game Fest, è tornato a farsi vedere pure As Dusk Falls, avventura interattiva sviluppata da INTERIOR/NIGHT per conto degli Xbox Game Studios.

Il filmato di presentazione mostrato durante lo showcase ci permette di dare nuovamente uno sguardo a questa dramma interattivo del team capitanato da Caroline Marchal, composto per buona parte da ex sviluppatori di Sony e Quantic Dream. As Dusk Falls esplora le vite di due famiglie, i cui destini s'intrecciano a più riprese nel corso di una storia lunga trent'anni che comincia con una rapina finita male nell'Arizona del 1998. Le scelte compiute durante l'avventure influenzeranno pesantemente le vite dei protagonisti e contribuiranno a tratteggiare un trama basata su tematiche come il tradimento, il sacrificio e la resilienza.

Essendo pubblicato da Xbox Game Studios, As Dusk Falls verrà pubblicato esclusivamente su Xbox One, Xbox Series X|S e PC Windows 10, e si unirà al catalogo di Xbox e PC Game Pass immediatamente al day one. Purtroppo, la data di lancio non è stata svelata neppure durante il Tribeca Showcase, e risulta ancora fissata nel "prossimo futuro".